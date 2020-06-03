Происшествия

Фонтанка.РуФонтанка.РуПротестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра

Протестующие устроили беспорядки в Лондоне после демонстрации имени Джорджа Флойда против полицейского насилия. Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят многочисленные предметы.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера

РИА Новостивчера в 15:34

Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра

Фонтанка.Рувчера в 13:06

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Коммерсантъвчера в 14:32

В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера

НТВвчера в 13:58

Протестующие в Лондоне осадили резиденцию премьера и подрались с полицией

Lenta.ruвчера в 13:55

В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки

Комсомольская правдавчера в 13:40

Протестующие в Лондоне устроили «штурм» резиденции премьера

Газета.Ruвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Баскетбол

Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.
Спорт-Экспресс 02 июня в 08:51
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 02 июня в 10:07
3,4K
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
228
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
729
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
1,3K
Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Транспорт

Глава РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках рабочей поездки в среду осмотрит место обрушения моста через реку Колу под Мурманском.
РЕН ТВ 02 июня в 18:15
48
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет другим пациентам

News.ru вчера в 21:26
4
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
521
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
795
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,2K
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа 01 июня в 14:09
608
Происшествия

Москва узнала об аварии в Норильске через полчаса

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС и обвинил местные власти в том, что они из социальных сетей узнали о катастрофе в связи с разливом топлива.
Южный Федеральный вчера в 13:19
7
Авто

Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks

Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
3
Происшествия

В сети появилось видео с похитителем обоев, которого убила Росгвардия

Персоналу пришлось отойти от похитителя, а он, вместо того, чтобы бежать, принялся собирать выпавшие у него из рук рулоны.
ИА Красная Весна вчера в 12:00
155
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
603
Происшествия

Водитель мопеда пострадал при столкновении с внедорожником в Холмске

19-летний мопедист не предоставил преимущество движения внедорожнику. В результате молодой человек получил травмы.
АСТВ вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
77
Экономика

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 13:10
10
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
640
Общество

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Lenta.ru вчера в 23:15
31
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
606
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
1,6K
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
843
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
28
Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 02 июня в 13:44
192
Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
7
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное