Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПротестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News. Протестующие бросали разные предметы, в том числе пластиковые бутылки, в стражей порядка, а один из демонстрантов начал драку с полицейским.
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Полиция заявила, что шествие в память Флойда в Лондоне прошло мирно

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Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра

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В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера

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Протестующие в Лондоне попытались прорваться в резиденцию премьера

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Комсомольская правда13:40

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

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Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

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Путешествия

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Cod23.ru 01:12
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Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

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Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

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