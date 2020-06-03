Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News. Протестующие бросали разные предметы, в том числе пластиковые бутылки, в стражей порядка, а один из демонстрантов начал драку с полицейским.

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

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