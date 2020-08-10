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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь. Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.В источнике
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Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Московский Комсомолец

В Минске протестующие применили против ОМОНа «коктейли Молотова»

Московский Комсомолец17:55
Lenta.ru

Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»

Lenta.ru17:24
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31
Комсомольская правда

В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Снова строят баррикады

Комсомольская правда17:17
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Газета.Ru17:52

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