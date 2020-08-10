Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»
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Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь. Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.В источнике
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