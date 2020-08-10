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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь. Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.В источнике
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РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31
Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Газета.Ru17:52
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Комсомольская правда

В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Снова строят баррикады

Комсомольская правда17:17

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

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RT на русскомвчера в 10:38
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

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Ведомостивчера в 02:48
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REGNUMвчера в 12:18
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Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет

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