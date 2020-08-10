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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь. Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Белоруссии дошло до баррикад и «коктейлей Молотова». Что же будет завтра

Комсомольская правда02:42
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
Газета.Ru

Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Газета.Ru17:52
РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Найдена считавшаяся утраченной запись последнего концерта Виктора Цоя

Зрители увидят практически неизвестный концерт, профессиональную видеозапись которого многие считали утраченной, цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.
Газета Культура04:53
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Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.
Чемпионат04:26

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъвчера в 13:05
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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