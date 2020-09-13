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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников

Собравшиеся на очередную акцию протеста люди двинулись к местам, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. По данным канала, десятки тысяч человек "идут в гости к чиновникам в Дрозды".В источнике
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Актуальные Новости

В Минске участники акций протест направились к элитному кварталу чиновников

Актуальные Новости09:02
Газета.Ru

Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников

Газета.Ru09:13
REGNUM

Протестующие в Минске направились «в гости к чиновникам»

REGNUM09:05
Общественная служба новостей

Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников

Общественная служба новостей10:19
Моя Москва.онлайн

Протестующие в Минске двинулись к элитному кварталу чиновников

Моя Москва.онлайн08:52
МР7.ру

Идем к вам домой: протестующие в Минске двинулись к элитному кварталу чиновников

МР7.ру08:37
Lenta.ru

Протестующие в Минске двинулись к элитному кварталу чиновников

Lenta.ru08:16

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
21

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
25

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
78

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
23

Немецкий вирусолог призвал изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Отношение к статистике заражений коронавирусом призвал пересмотреть немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессора Хендрик Штрек 13 сентября в интервью изданию Welt am Sonntag.
ИА Красная Весна04:49
6

Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Lenta.ru10:35
7

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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