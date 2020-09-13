Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников
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Собравшиеся на очередную акцию протеста люди двинулись к местам, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. По данным канала, десятки тысяч человек "идут в гости к чиновникам в Дрозды".В источнике
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