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РБК
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

Для строительства используются мусорные баки и другие подручные средства, пишет Sputnik Беларусь. Сотрудники милиции пытаются разогнать протестующих и оттесняют их от стелы «Минск- город-герой», где собралась основная часть участников протеста.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
ТАСС

Правоохранительные органы начали разгон протестующих на проспекте Машерова в Минске

ТАСС17:14
Комсомольская правда

В Минске есть раненые. на улице дежурят скорые

Комсомольская правда17:27
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
РИА Новости

В центре Минска начали возводить баррикады

РИА Новостивчера в 16:40
RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
Известия

Участники протеста в Минске начали строить баррикады из мусорных баков

Известия17:10

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUM8 августа в 09:00
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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