Протестующие в Минске начали возводить баррикады
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Для строительства используются мусорные баки и другие подручные средства, пишет Sputnik Беларусь. Сотрудники милиции пытаются разогнать протестующих и оттесняют их от стелы «Минск- город-герой», где собралась основная часть участников протеста.В источнике
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