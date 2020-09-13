Участники акции протеста в Минске в воскресенье, 13 сентября, направились по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону.

Протестующие в Минске направились от района Дрозды в обратную сторону

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