Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПротестующие в Минске направились от района Дрозды в обратную сторону

Участники акции протеста в Минске в воскресенье, 13 сентября, направились по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону.
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