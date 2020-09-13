Общество
Вечерняя МоскваПротестующие в Минске направились от района Дрозды в обратную сторону
Участники акции протеста в Минске в воскресенье, 13 сентября, направились по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону.
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В Сочи открылся «Кинотавр», который проходит без зрителей
Ореанда-Новости 11 сентября в 13:14
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МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных
Вести.Ru 13:20
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Квята вызвали к стюардам на разбор массовой аварии на первом рестарте Гран-при Тосканы
Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят был вызван к стюардам этапа Гран-при Тосканы для разбора массовой аварии, произошедшей на первом рестарте гонки.
RT на русском 14:23
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Региональные выборы завершились на всей территории России
В России завершились региональные выборы. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области.
Телеканал 360° 14:00
Футбол
«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина
Московский «Спартак» на выезде проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фотографии, которые посвящены годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.
РИА Новости 03:23
Общество
«ВКонтакте» обошла блокировку на Украине
Социальная сеть "ВКонтакте" нашла способ обойти блокировку на Украине.
РИА Новости 04:19
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В Роспотребнадзоре раскрыли правила работы школ в 2021 году
Начальница управления санитарного надзора службы Ирина Шевкун сообщила, что действующий СанПиН рассчитан до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 13:53
Политика
«Единая Россия» набирает 46,29% на выборах в Курганскую облдуму
"Единая Россия" набирает 46,29% голосов избирателей на выборах в Курганскую областную думу по итогам обработки 2,45% протоколов.
Накануне.Ru 13:22
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ЦИК подвела предварительные результаты выборов
По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.
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На Кубани 92 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов. Всего от коронавируса и вызванных им осложнений на Кубани скончались 220 человек.
Kursk.com 04:54
Футбол
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Российская газета 11:17
Здоровье
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 10 сентября в 12:26
Политика
ЦИК сообщил данные о явке на выборах в регионах
Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на выборах в регионах, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
Аргументы и Факты 08:13
Политика
Медведев считает, что «Единая Россия» успешно выступила на выборах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает успешным выступление партии на нынешних выборах.
ТАСС 14:11
Футбол
Шамиль Газизов поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в его честь
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков ЦСКА.
Чемпионат 15:04
Армия и оружие
Вашингтон сообщил о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика
Турчак прокомментировал результаты так называемого «УГ» на выборах
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что так называемое "умное голосование" — это всего лишь очередная попытка консолидации голосов против единороссов.
Экономика сегодня 13:26
Общество
Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%
Окончательная явка на электронном голосовании на довыборах в Москве - 94,6%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
РИА Новости 13:48
Экономика
S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии
Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный».
Коммерсантъ 11 сентября в 23:53
Игры
Rockstar ответила на вопрос фаната о GTA 6: «Следите за новостями»
Rockstar впервые за всё время ответила фанатам на вопрос о GTA 6. Сообщение появилось в твиттере техподдержки разработчика.
CyberSport.ru вчера в 15:16
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Общество
В Израиле принят проект введения полного карантина
Решение о введении полного карантина по всей стране приняло правительство Израиля, 13 сентября сообщает газета «Едиот ахронот».
ИА Красная Весна 13:50
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вегас» в матче плей-офф НХЛ с 32 сейвами Худобина
Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.
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ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
Вести.Ru 11 сентября в 03:46
Общество
Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца
Известия вчера в 19:13
Общество
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в отдельных регионах уже возможны заморозки и первый снег.
Российская газета вчера в 20:30