Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики. Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъ13:00
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.ру12:35
Lenta.ru

Отлет вертолета Лукашенко из резиденции сняли на видео

Lenta.ru14:25
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАСС12:35
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБК11:58
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новости12:30
Московский Комсомолец

В небо Минска подняты боевые вертолеты

Московский Комсомолец13:20

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
27

Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВ10:33
14