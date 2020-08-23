Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
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Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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