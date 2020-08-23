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РИА Новости
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58
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Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.рувчера в 12:35
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13
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Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:00
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
Московский Комсомолец

В небо Минска подняты боевые вертолеты

Московский Комсомолецвчера в 13:20

Разборка прототипа Apple AirPower показала, почему станция беспроводной зарядки так и не вышла на рынок

Если в опубликованном ролике проходила разборка реального прототипа AirPower, то он действительно проливает свет на причины, по которым Apple отказалась от производства этих зарядных станций.
3DNewsвчера в 09:58

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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