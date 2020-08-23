Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
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Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики. Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».В источнике
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