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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики. Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».В источнике
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Коммерсантъ

«Марш новой Белоруссии»

Коммерсантъ14:48
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАСС12:35
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ru12:13
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.ру12:35
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБК11:58
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новости12:30
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолец12:29

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
РИА Новости15:31
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ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун»

После заявления украинского президента Владимира Зеленского о передаче Вооруженным силам новых видов оружия и военной техники ВСУ приняли на вооружение береговые комплексы 360МЦ «Нептун», оснащенные крылатыми ракетами.
Военное обозрение09:22
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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NAVI обыграла Evil Geniuses на OMEGA League

Результаты игрового дня: Virtus.pro 2 — 0 best-of-3 5men Ninjas in Pyjamas 2 — 0 best-of-3 Team Liquid Evil Geniuses 0 — 2 best-of-3 Natus Vincere Все встречи игрового дня завершились со счетами 2-0 по картам.
Dota2.ru14:52