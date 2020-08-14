Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства
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Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК. Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.В источнике
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