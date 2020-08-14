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РБК
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК. Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБК12:30
Говорит Москва

Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день

Говорит Москва12:56
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.ру11:56
News.ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника силовиков

News.ru11:58
Газета.Ru

РБК: спецтехника силовиков покинула центр Минска

Газета.Ru11:55
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ru11:49
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАСС11:37

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
RT на русском12:49
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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