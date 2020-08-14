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РБК
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК. Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.В источнике
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News.ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника силовиков

News.ruвчера в 11:58
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.рувчера в 11:56
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 11:37
Говорит Москва

Силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске

Говорит Москвавчера в 11:54
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ruвчера в 11:49
Газета.Ru

РБК: спецтехника силовиков покинула центр Минска

Газета.Ruвчера в 11:55
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБКвчера в 12:30

Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Газета.Ru18:39

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Украинские боевики используют перемирие для укрепления позиций в районе н.п. Золотое-4

Украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.
Новостной фронтвчера в 07:47

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией польскому депутату Роберту Бедроню и парламентарию из Литвы Пятрасу Ауштрявичюсу, который является постоянным докладчиком ЕП по республике, не разрешили въезжать на территорию Белоруссии.
Life.ru18:47
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ с 1 сентября

Туроператоры сообщают, что Россия может возобновить авиаперелёты в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию с 1 сентября, так как эпидемиологическая ситуация в странах СНГ нормализуется.
Наша версия13 августа в 05:22
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