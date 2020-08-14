Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК. Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБКвчера в 12:30
Говорит Москва

Силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске

Говорит Москвавчера в 11:54
RuNews24.ru

К центру Минска приехала спецтехника силовых структур

RuNews24.ruвчера в 12:21
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.рувчера в 11:56
ИА Красная Весна

В Минске охрана Дома правительства пообещала не трогать мирных активистов

ИА Красная Веснавчера в 12:22
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ruвчера в 11:49
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 11:37

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
32CARS.ruвчера в 15:02
730

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъвчера в 12:10
3,7K

Бывший сотрудник ФБР признает подделку данных о советнике Трампа

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Кевин Клайнсмит готов признать свою вину в фальсификации собщения от ЦРУ, которое послужило основанием для слежки за членом предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
Ридусвчера в 13:29

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
43

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

Как сообщало ИА REGNUM, ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин предупредил, что осенью 2020 года может произойти попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского представителями прежней власти во главе с Порошенко.
REGNUMвчера в 07:16
1