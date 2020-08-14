Политика
РБКПротестующие в Минске сели на землю у здания правительства
Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК. Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.
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Технологии
Эксперт дал совет по уменьшению вреда от Wi-Fi в квартире
Если беспокоит излучение, исходящее от Wi-Fi-роутера, директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев советует переместить устройство подальше от спального места.
Известия 20:47
Футбол
Спартак — Ахмат 2:0
Газета.Ru 14:57
Происшествия
Фигурант дела Фургала заявил об избиениях в СИЗО
Фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Андрей Карепов — заявил об избиениях.
URA.Ru вчера в 16:29
Политика
Трамп подписал указ об ограничении работы TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сделку по приобретению компанией ByteDance (владелец TikTok. - прим. ред.) музыкального сервиса musical.ly, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:56
Политика
США изъяли груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров
Американские власти впервые конфисковали груз с топливом с иранских танкеров, которые направлялись в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:27
Футбол
«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года
Последний раз каталонцы пропускали восемь мячей в 1946 году в матче Кубка Испании с "Севильей" (0:8).
РИА Новости 17:30
Политика
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия 18:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина рассказала, сколько он зарабатывал в «Зените»
Ведущая Первого канала и бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о своем влиянии на заработную плату экс-супруга.
РИА Новости вчера в 08:05
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил в первой встрече серии "Нью-Йорку" Поединок закончился со итоговым счётом 4:2 в пользу "островитян".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 03:37
Политика
Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян
Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ.
Коммерсантъ 17:24
Здоровье
Гинцбург оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции была проведена строго в соответствии с российским законодательством, а у протестировавших этот препарат добровольцев не наблюдается побочных эффектов.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Скончалась певица Валентина Легкоступова
В Москве на 55-м году жизни скончалась советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Валентина Легкоступова.
RT на русском 14:35
Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
Общество
Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США
Российская телеведущая Елена Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США в комментариях к ответам своих подписчиков в Instagram.
Lenta.ru 19:35
Авто
Новый Mercedes S-класса заинтриговал оформлением интерьера
Последним этапом стал интерьер, который делает из новой S-модели настоящий автомобиль будущего.
CT news вчера в 07:36
Общество
Россия может 1 сентября возобновить авиасообщение со странами СНГ
Осенью Россия может возобновить авиасообщение с рядом государств.
ИнфоСМИ вчера в 05:34
Общество
«Газпром» ответил польскому регулятору на запрос о «Северном потоке-2»
«Газпром» 10 августа направил ответ на запрос антимонопольного ведомства Польши (UOKIK), следует из отчёта компании за второй квартал 2020 года.
Право.ру вчера в 10:47
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 700 тысяч просмотров за пять часов
Российская группа Little Big представила новый клип с Пухляшом, который стремительно набирает просмотры на видеохостинге YouTube.
Экономика сегодня 10:38
Хоккей
Московское «Динамо» не заинтересовано в обмене Шумакова из «Авангарда»
Профессиональный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) не планирует совершать обмен с "Авангардом". Речь идет о трансфере Сергея Шумакова.
CT news 14:27
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тела двух членов экипажа с пропавшей яхты
На побережье в Хабаровском крае нашли тела членов экипажа частной яхты «Барыня», которая пропала в акватории Татарского пролива.
РБК 01:48
Происшествия
Трюдо заявил о гибели двух канадцев при взрыве в Бейруте
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил в пятницу, 14 августа, о гибели двух граждан страны во время взрыва в Бейруте.
Известия 21:28
Политика
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке".
ТАСС вчера в 13:36
Политика
Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных россиян
Генпрокуратура России заявила, что 32 из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля перед выборами президента, вернулись в страну проживания.
Известия 18:35
Политика
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК 04:17
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor вчера в 08:17
Наука
Ученые создали самый яркий наноразмерный светодиод
До определенного момента подача на светодиод большего количества электроэнергии заставляет его светить более ярко, но вскоре яркость падает, что делает светодиод очень неэффективным.
Planet Today 16:11
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru 15:02
Политика
Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ
RT на русском 08:35
Общество
«Яндекс» подтвердил закрытие соцсети «Аура»
"Яндекс" подтвердил закрытие проекта "Аура" - социального сервиса по поиску друзей на основе искусственного интеллекта.
ТАСС 13:56