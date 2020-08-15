Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске
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Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинги в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».В источнике
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