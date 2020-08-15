Найдены клетки, способные реагировать на несколько вкусов одновременно

Обнаружение вкусового рецептора с широким диапазоном подтверждает сразу несколько теорий, однако об их важности можно говорить лишь в том случае, когда ученые оценят их общий вклад в механизм распознавания вкусов.