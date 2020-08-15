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Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске

Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинги в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

«В стране назревает оранжевая революция». Интервью на митинге за Лукашенко

ИА Красная Весна07:49
News.ru

Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске

News.ru19:57
Коммерсантъ

Главные новости к утру 16 августа

Коммерсантъ00:14
Life.ru

Митинги сторонников и противников Лукашенко состоятся в воскресенье в центре Минска

Life.ru20:44
РИА Новости

В Минске протестующие направились к Дому правительства

РИА Новости05:44
Телеканал 360°

В Минске встретятся демонстрации сторонников и противников Лукашенко

Телеканал 360°18:22
ТАСС

В Минске пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

ТАСС18:05

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
РИА Новости19:38
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Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБК07:24

Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
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Найдены клетки, способные реагировать на несколько вкусов одновременно

Обнаружение вкусового рецептора с широким диапазоном подтверждает сразу несколько теорий, однако об их важности можно говорить лишь в том случае, когда ученые оценят их общий вклад в механизм распознавания вкусов.
Live2408:23
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МВД сообщило о 65 тыс. участников акции в поддержку Лукашенко в Минске

В акции сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тыс. человек, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
Коммерсантъ09:38
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В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
RT на русском10:33

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство Америки (The Economist)

Историческая роль глобального кредитора помогает расширять использование этой валюты и способствует ее накоплению в золото-валютных резервах.
ИноСМИ07:32