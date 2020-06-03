Происшествия
Экспресс газетаПротестующие в США осадили Белый дом
Протестующие в США осадили Белый дом Беспорядки усиливаются, несмотря на комендантский час. Толпы протестующих в Вашингтоне собрались под Белым домом, несмотря на введенный в городе комендантский час, среди призывов все чаще слышны требования об отставке президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.РИА Новостивчера в 19:21
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Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия
Красноярские врачи рассказали о состоянии раненых инкассаторов
После стабилизации состояния пациентов с тяжелыми ранениями рук перевели в отделение сочетанной травмы. ⠀ Вчера, 2 июня, консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов разработал тактику дальнейшего ведения раненых.
Наш Красноярский край вчера в 23:39
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Общество
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру 01 июня в 08:47
Общество
Осенью может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса
Напомним, в России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах.
Ivbg.ru вчера в 06:26
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал вчера в 08:24
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Общество
В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
Общество
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне
Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах содержатся яды и токсины. 1. Картофель Это самый популярный овощ у россиян.
Вести.Ru 01:00
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета вчера в 05:08
Политика
США и Китай оказались на пороге торговой войны
США и Китай вновь оказались на пороге торговой войны после того, как китайские власти велели крупным государственным сельскохозяйственным компаниям приостановить закупки некоторых фермерских продуктов у Соединенных Штатов.
Lenta.ru 01 июня в 10:37
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Здоровье
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру из-за защитной одежды для медиков
От вице-премьера Голиковой просят поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой и выяснить, есть ли на нее все необходимые разрешения и отвечает ли она требованиям к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) медиков.
Ведомости вчера в 23:07
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05