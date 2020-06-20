Общество

РосбалтРосбалтПротестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника. Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.
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В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна США

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Памятники президенту США, автору гимна и миссионеру снесли в Сан-Франциско

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В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

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В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

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Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

Росбалтвчера в 15:59

В Сан-Франциско протестующие разрушили памятник автору гимна США

ИА Красная Веснавчера в 16:30
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Суд в США отказался удовлетворить иск американского Минюста, в котором содержится требование отложить публикацию мемуаров бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
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Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
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Компания Xiaomi объявила о начале продаж новых телевизоров Mi TV 4S в России.
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В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
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Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

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Арсенал (Тула) — Спартак 2:3

Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
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По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
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Политика

В США назвали требования к России и Китаю по СНВ

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
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Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
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Электроакустическая гитара лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка на одном из аукционов США за рекордные шесть миллионов долларов (417 миллионов рублей).
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В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»

При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
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Футбол

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
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Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Общество

В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

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