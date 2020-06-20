Общество
РосбалтПротестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США
В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника. Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.
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8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Авто
Раскрыты «секреты» созданного для парада Победы кабриолета Aurus
Кабриолет Aurus, созданный специально для парада Победы на Красной площади, обладает особенными характеристиками.
Политическая Экспертиза вчера в 17:24
Происшествия
В автономной зоне протестующих американцев произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 15:48
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей вчера в 11:34
Технологии
Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 17:01
Общество
Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в разговоре с RTVI назвал возможную причину разблокировки мессенджера Telegram, предположив, что с него могли снять ограничения, поскольку мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов.
Lenta.ru 00:42
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru 19 июня в 08:08
Происшествия
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Происшествия
Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»
В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия вчера в 12:56
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Газета.Ru 19 июня в 12:20
Политика
Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США
Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.
Интерфакс вчера в 23:47
Политика
Шесть членов предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что в городе Талса (штат Оклахома) пройдет предвыборный митинг, который станет для избирательного штаба Трампа первым после начала смягчения введенных в связи со вспышкой коронавируса ограничений в стране.
Комсомольская правда вчера в 17:44
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс вчера в 07:48
Политика
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель.
Коммерсантъ 18 июня в 23:55
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС вчера в 06:24
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53