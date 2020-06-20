Общество

РосбалтРосбалтПротестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника. Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.
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В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна США

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ИА Красная Весна16:30

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Газета.Ru15:43

В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

РБК15:01

Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

Росбалт15:59
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