Общество
РосбалтПротестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США
В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника. Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.
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Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Газета.Ru 22:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова разыскивает мать: замки новые, из квартиры исходит запах
За дверью признаков жизни не было обнаружено, исходил неприятный запах, поэтому мы обратились в правоохранительные органы.
Московский Комсомолец 08:51
Футбол
Рибери до сих пор не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году
Бывший игрок сборной Франции Франк Рибери отметил, что не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.
Матч ТВ 19:31
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Футбол
Экс-президент «Ювентуса»: «Они подписали Роналду и перестали быть командой»
Команде не хватает решимости, даже в отношении пенальти. Я не могу понять, почему у «Ювентуса» нет идентичности.
Матч ТВ 21:11
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 23:20
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Игнатьев скончался в возрасте 58 лет. Сообщается, что у него был выявлен коронавирус.
Муксун.fm вчера в 04:51
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Футбол
Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом
Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что у его клиента полузащитника «Динамо» Шарля Каборе выявлен коронавирус.
Metaratings 14:49
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 10:00
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Авто
Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тыс. рублей
Правда за 500 тыс. рублей попадаются изжившие свой век экземпляры с пробегом около 200 тыс. км. А замыкает рейтинг Kia Sportage, о ненадежности которого почти слагают легенды.
SpeedMe вчера в 08:13
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Политика
У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус
При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру 18:31
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо вчера в 03:46
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru вчера в 09:48