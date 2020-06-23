Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

с чего всё началось

Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.

Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

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