Политика
RT на русскомПротестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США
Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
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с чего всё началось
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.РИА Новости15:53
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Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают
Московский Комсомолец15:11
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
Хоккей
Кубок Стэнли могут переименовать на фоне антирасистских настроений
Вчера журналист Toronto Sun Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Все про Спорт ру 09:11
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском 22:44
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток вчера в 07:09
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
РЕН ТВ 21 июня в 10:50
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток 11:54