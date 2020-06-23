Политика

RT на русскомRT на русскомПротестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
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с чего всё началось

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
РИА Новости15:53

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В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

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Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

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Зарплата Буше в «Авангарде» составит 50 миллионов рублей в год

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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

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Кубок Стэнли могут переименовать на фоне антирасистских настроений

Вчера журналист Toronto Sun Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

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Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
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Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
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Почему влияет на обоняние коронавирус

МедиаПоток вчера в 07:09
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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

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Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

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Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

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