Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс". Акция протеста проходит у парламента уже несколько часов и, по заявлению одного из организаторов Шоты Дигмелашвили, будет продолжаться круглосуточно.

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

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