Политика

Газета.RuГазета.RuПротестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс". Акция протеста проходит у парламента уже несколько часов и, по заявлению одного из организаторов Шоты Дигмелашвили, будет продолжаться круглосуточно.
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Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

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Митингующие в Тбилиси установили палатки у здания парламента

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия.
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