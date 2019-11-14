Политика

Газета.RuГазета.RuПротестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс". Акция протеста проходит у парламента уже несколько часов и, по заявлению одного из организаторов Шоты Дигмелашвили, будет продолжаться круглосуточно.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Российская газета15:58

Митингующие в Тбилиси оппозиционеры установили палатки у здания парламента

РИА Новости14:03

Грузинский майдан? Митингующие ставят палатки в центре Тбилиси

Красная весна16:10

Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси

Телеканал 360°15:34

Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента

Газета.Ru16:43

Митингующие в Тбилиси установили палатки у здания парламента

Коммерсантъ15:42

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

RT на русском06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ вчера в 11:31
Происшествия

Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи

В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Политика

Трамп и Эрдоган достигли понимания в вопросе российских С-400

Газета.Ru 11:01
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости 17:48
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Происшествия

Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
РЕН ТВ 19:26
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Общество

На Омскую область надвигаются аномальные морозы до -30 градусов

В Омской области ночью столбик термометра опустится до минус 26-30 градусов с 19 ноября. Днем от минус 10 до 15 градусов.
Город55.ру вчера в 00:39
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru 10:04
Интернет

Facebook запустил собственную систему электронных платежей

Социальная сеть Facebook представила систему электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Adindex.ru 12 ноября в 21:38
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Футбол

Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Музыка

Сергей Соседов жестко раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Слово и Дело 18:34
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 02:10
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
РБК 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное