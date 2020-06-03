Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.

с чего всё началось

Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час. Об этом сообщает Washington Post.

Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

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