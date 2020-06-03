Происшествия

РБКРБКПротестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час. Об этом сообщает Washington Post.
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Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа

Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.
РИА Новости19:21

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Протесты в Вашингтоне. Обстановка вновь накаляется к вечеру

ТАСС23:05

Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

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Протестующие американцы в комендантский час окружили Белый дом

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Около Белого дома прошла акция протеста, несмотря на комендантский час

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В Вашингтоне протестующие проигнорировали комендантский час

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Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа

РИА Новости19:21
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
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Происшествия

Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

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REGNUM 03:51
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

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Известия 21:38
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Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru 11:12
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия 23:27
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Общество

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
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Политика

Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего

Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM 05:45
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Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС 15:01
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Гаджеты

Составлен перечень наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов

По версии бенчмарка AnTuTu был составлен список самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android.
Дни24 13:04
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Политика

США обвинили Россию в спонсировании беспорядков

Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
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Общество

В кораблях Маска нашли заимствование у России

Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
Газета.Ru 21:31
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Гаджеты

Эксперты разобрали по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

Стало известно, что независимые эксперты сумели разобрать по частям и посмотреть внутренние компоненты уникального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.
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Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета 22:41
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Происшествия

В Красноярске ищут шестилетнего мальчика

Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
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Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
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Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса

В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда».
Евразия Daily 21:21
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Экономика

Расходы россиян на ЖКХ снизились

Расходы россиян на услуги ЖКХ за апрель 2020 года снизились в годовом выражении на 14 процентов.
Lenta.ru 22:11
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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