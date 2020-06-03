Происшествия
РБКПротестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома
Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час. Об этом сообщает Washington Post.
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с чего всё началось
Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.РИА Новости19:21
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Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Технологии
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Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия 21:38
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G7
Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru 11:12
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия 23:27
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Политика
Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM 05:45
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС 15:01
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Гаджеты
Составлен перечень наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов
По версии бенчмарка AnTuTu был составлен список самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android.
Дни24 13:04
Политика
США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
Рамблер вчера в 03:26
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
Газета.Ru 21:31
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Гаджеты
Эксперты разобрали по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Стало известно, что независимые эксперты сумели разобрать по частям и посмотреть внутренние компоненты уникального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.
Vevby.ru 21:50
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета 22:41
Происшествия
В Красноярске ищут шестилетнего мальчика
Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru 06:39
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru 23:15
Общество
Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса
В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда».
Евразия Daily 21:21
Экономика
Расходы россиян на ЖКХ снизились
Расходы россиян на услуги ЖКХ за апрель 2020 года снизились в годовом выражении на 14 процентов.
Lenta.ru 22:11
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36