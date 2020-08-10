Протестующие в центре Минска покидают улицы города
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Участники массовых акций протеста, проходящих на фоне выборов президента страны, начали расходиться из центра Минска. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.В источнике
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