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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в центре Минска покидают улицы города

Участники массовых акций протеста, проходящих на фоне выборов президента страны, начали расходиться из центра Минска. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.В источнике
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Комсомольская правда

Военные вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

Комсомольская правда19:39
Газета.Ru

Протестующие в центре Минска покидают улицы города

Газета.Ru20:58
Московский Комсомолец

В Минске протестующих вытеснили с проспекта Машерова

Московский Комсомолец19:51
REGNUM

В центр Минска прибыло большое количество военных

REGNUM20:09
РИА Новости

В центре Минска высадили военных

РИА Новости19:33
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Известия19:27
Lenta.ru

В центр Минска направили вертолеты

Lenta.ru19:20

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Осенью в мире может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции, предположил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Моя Москва.онлайн00:38
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Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.
F1news.ruвчера в 15:28

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Составлен рейтинг автомобилей с самой продвинутой электроникой

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Российская газета23:41
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