Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.