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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие в центре Минска покидают улицы города

Участники массовых акций протеста, проходящих на фоне выборов президента страны, в центре Минска начали расходиться. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В разных районах Минска продолжаются столкновения протестующих с силовиками

REGNUM19:05
Росбалт

Протестующие в Минске продолжают сопротивляться силовикам

Росбалт19:57
Московский Комсомолец

В Минске протестующих вытеснили с проспекта Машерова

Московский Комсомолец19:51
Профиль

Разгон протестующих в Минске попал на видео

Профиль19:45
Газета.Ru

Протестующие в центре Минска покидают улицы города

Газета.Ru20:58
РЕН ТВ

Стычки силовиков и оппозиции продолжаются в разных точках Минска

РЕН ТВ18:30
ИА Красная Весна

В Минске в нескольких точках продолжаются стычки силовиков и протестующих

ИА Красная Весна18:49

Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Спорт-Экспресс17:56

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Единственным алкогольным напитком, продажи которого выросли, оказался сидр — его стали покупать чаще на 7%. Отмечается, что цена на него снизилась на 9% и составила до 103 рублей за бутылку, пишет РЕН ТВ в понедельник, 10 августа.
Известия21:54
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Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39