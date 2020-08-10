Протестующие в центре Минска покидают улицы города
Смотрите также
Несколько сотен человек собрались у посольства Белоруссии в Москве
МВД Белоруссии сообщило о подавлении протестов в Минске
Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
В Красноярском крае возбуждено дело по факту ДТП с четырьмя погибшими
Следователи осматривают центр Минска после протестов
В Белоруссии силовики избили сидевшую на лавочке пару
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Россияне стали меньше покупать алкоголь
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Аналог «Евровидения» создадут в США в 2021 году
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как похудел на пять килограммов
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
В Минске милиция применила светошумовые гранаты против протестующих
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
МВД Белоруссии сообщило о подавлении протестов в Минске
Протестующие начали расходиться из центра Минска
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Участники массовых акций протеста, проходящих на фоне выборов президента страны, в центре Минска начали расходиться. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.В источнике
Подробнее о событии