Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.

Общество В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.

Общество «Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

Экономика Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2% «На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Кино «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Армия и оружие Вместо войны Трамп введет против Ирана новые санкции Напомним, опасность военного столкновения на Ближнем Востоке возникла после того, как США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада и ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.