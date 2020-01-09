Общество
РИА НовостиВ Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.
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В Абхазии митингующие оппозиционеры со штурмом прорвались в администрацию президента (ВИДЕО)
Общественная служба новостей05:54
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