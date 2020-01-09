Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь задания. В данный момент на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.
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В Абхазии начался штурм здания администрации президента

Интересная Россия05:58

В Абхазии митингующие оппозиционеры со штурмом прорвались в администрацию президента (ВИДЕО)

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Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии

РЕН ТВ05:40

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Lenta.ru05:44

Протестующие прорываются в здание администрации президента Абхазии

Московский Комсомолец05:52

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

РИА Новости05:39
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Общество

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.
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Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге под Нижним Новгородом

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ РФ осенью 2020 года

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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 06:29
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
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«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
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Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
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Вратарь «Зенита» ищет новый клуб

Вратарь «Зенита» Максим Рудаков находится в поисках нового клуба.
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Эксперты в области автомобилей предупредили, что современные моторные масла могут ломать двигатель авто.
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Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
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Вместо войны Трамп введет против Ирана новые санкции

Напомним, опасность военного столкновения на Ближнем Востоке возникла после того, как США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада и ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.
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Продюсер Resident Evil 3 Remake: «Мы внесем больше изменений, чем при работе над RE 2»

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В особо охраняемой зоне столицы взорвались две самодельные ракеты.
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СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
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