Политика

КоммерсантъКоммерсантъМитингующие заняли здание администрации президента Абхазии

Ранее в администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы сочли попыткой госпереворота действия сторонников оппозиции, пытающихся штурмовать здание администрации в Сухуме. Напомним, в ходе второго тура выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил действующий президент Рауль Хаджимба.
Читать в источнике
Комментировать758

Подробнее о событии

Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии — видео

RT на русском10:55

Абхазcкая оппозиция пошла на штурм

Коммерсантъ11:23

Митингующие в Сухуме перешли к зданию парламента, где совещаются депутаты

ТАСС09:33

Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

РИА Новости08:20

Минобороны Абхазии отказалось вмешиваться в политические события в республике

Интерфакс06:33

Аслан Бжания отправился в Абхазию

Кавказский узел12:07

Трапш о ситуации в Абхазии: политбезответственность, работающая против интересов страны

Sputnik Абхазия12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Экономика

Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
REGNUM 04:11
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране

РБК 12:22
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Expert.ru 04:24
Единоборства

Fight Nights сделает предложение Кокляеву

Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
RT на русском 04:06
Армия и оружие

США заявили, что готовы к переговорам с Ираном

По словам американского постпреда, США хочет не допустить дальнейшей угрозы для мирf и стабильности со стороны «иранского режима».
Мой Брянск 01:31
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Коммерсантъ вчера в 08:17
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» назвали составы на матч Суперкубка Испании

ProstoProSport 13:11
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
ToDay News Ufa 10:43
Армия и оружие

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
РИА Новости 12:33
Футбол

ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

Газета.Ru 09:19
Футбол

Фурса покинул пост в петербургском «Зените»

Сергей Фурса покинул пост директор интерната "Газпром"-Академии "Зенита", сказал РИА Новости представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".
РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
Общество

Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Известия 11:05
Политика

Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
ТАСС 11:49
Армия и оружие

Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.
Московский Комсомолец 09:34
Политика

В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
ТАСС 13:16
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
Теннис

Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup

Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.
RT на русском 11:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Кино

«Холодное сердце – 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм «Холодное сердце – 2» собрал в мировом прокате по итогам прошедшей недели более $1,3 млрд.
Городовой 07 января в 13:36
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
РИА Новости 10:41
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» подрался на турнире по футзалу на Украине

РИА Новости 05:17
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Происшествия

В Пятигорске разыскивают пропавшую школьницу

Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
Своё ТВ 07 января в 05:32
Политика

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел рабочее совещание, на котором был заслушан отчет оперативного штаба, занимающегося установлением причины катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737 на территории Ирана.
SNG.Today 03:40
Политика

Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Lenta.ru 13:32
Культура

Шнуров посвятил стихи новым фильмам «Вторжение» и «Союз спасения»

iReactor 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное