Политика
КоммерсантъМитингующие заняли здание администрации президента Абхазии
Ранее в администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы сочли попыткой госпереворота действия сторонников оппозиции, пытающихся штурмовать здание администрации в Сухуме. Напомним, в ходе второго тура выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил действующий президент Рауль Хаджимба.
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Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
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Fight Nights сделает предложение Кокляеву
Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Армия и оружие
США заявили, что готовы к переговорам с Ираном
По словам американского постпреда, США хочет не допустить дальнейшей угрозы для мирf и стабильности со стороны «иранского режима».
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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
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«Барселона» и «Атлетико» назвали составы на матч Суперкубка Испании
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
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ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина
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Фурса покинул пост в петербургском «Зените»
Сергей Фурса покинул пост директор интерната "Газпром"-Академии "Зенита", сказал РИА Новости представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы
Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.
Политика
В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Теннис
Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup
Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
«Холодное сердце – 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» собрал в мировом прокате по итогам прошедшей недели более $1,3 млрд.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Происшествия
В Пятигорске разыскивают пропавшую школьницу
Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
Политика
Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел рабочее совещание, на котором был заслушан отчет оперативного штаба, занимающегося установлением причины катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737 на территории Ирана.
Политика
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.