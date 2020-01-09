Политика

RT на русскомRT на русскомВ Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь. По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.
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с чего всё началось

В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота

Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии. Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуме продолжается, участников уже более тысячи.
Интерфакс07:07

Подробнее о событии

Аслан Бжания присоединился к протестующим в Сухуме

Sputnik Абхазия11:53

Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

РИА Новости08:20

Аслан Бжания отправился в Абхазию

Кавказский узел12:07

Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии — видео

RT на русском10:55

Президент Абхазии заявил, что не будет никуда бежать из-за событий в республике

Интерфакс08:21

Абхазcкая оппозиция пошла на штурм

Коммерсантъ11:23

Беспорядки в центре Сухума. Главное

ТАСС09:16
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 10:27
Общество

В России изменится порядок поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта.
Kazanfirst.ru 07 января в 05:58
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

BFM.ru 10:25
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Политика

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Коммерсантъ 10:07
Биатлон

Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций

Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
Армия и оружие

СБУ обвинила Россию в попытке подрыва экс-командира ВСУ в Харькове

Как сообщает пресс-служба СБУ, попытку подорвать одного из экс-командиров разведывательных подразделений ВСУ совершил харьковчанин, завербованный спецслужбами России.
ГЛАС.RU 11:39
Общество

Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве

Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Российская газета 09:13
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК вчера в 04:32
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Lenta.ru 11:54
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Sport.ru вчера в 13:44
Технологии

Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud

Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото.
Телеканал 360° 09:11
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Футбол

«Енисей» просмотрит 20-летнего воспитанника «Зенита»

Состав «Алашкерта» Алоян пополнил в августе прошлого года. «Енисей» располагается на 17-м месте в ФНЛ.
Матч ТВ 11:37
Армия и оружие

Шойгу: флот России даст ответ на любые провокации

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам", - обратил внимание он, подчеркнув, что с учетом этого факта Россия на базе мощного научного потенциала строит современный высокотехнологичный Военно-морской флот, способный отвечать на любые провокационные действия оппонентов.
Вестник Кавказа 10:11
Армия и оружие

Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Взгляд.ру 11:48
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:36
Происшествия

В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым

Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
Обозреватель Врн 09:57
Экономика

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
RT на русском 12:06
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Известия 08:42
Политика

Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 09:26
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