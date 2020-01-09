Политика
RT на русскомВ Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь. По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.
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с чего всё началось
Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии. Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуме продолжается, участников уже более тысячи.Интерфакс07:07
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Общество
В России изменится порядок поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Биатлон
Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке подрыва экс-командира ВСУ в Харькове
Как сообщает пресс-служба СБУ, попытку подорвать одного из экс-командиров разведывательных подразделений ВСУ совершил харьковчанин, завербованный спецслужбами России.
Общество
Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве
Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Технологии
Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Футбол
«Енисей» просмотрит 20-летнего воспитанника «Зенита»
Состав «Алашкерта» Алоян пополнил в августе прошлого года. «Енисей» располагается на 17-м месте в ФНЛ.
Армия и оружие
Шойгу: флот России даст ответ на любые провокации
"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам", - обратил внимание он, подчеркнув, что с учетом этого факта Россия на базе мощного научного потенциала строит современный высокотехнологичный Военно-морской флот, способный отвечать на любые провокационные действия оппонентов.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Происшествия
В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
Экономика
Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.