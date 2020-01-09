Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии. Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуме продолжается, участников уже более тысячи.

с чего всё началось

Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь. По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.

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