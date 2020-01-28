Политика
ФедералПрессПротестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии
Власти Абхазии рассказали о том, что протестующие, которые захватили здание администрации президента, вскрыли оружейные комнаты службы охраны и завладели оружием.
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с чего всё началось
СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.Sputnik Абхазия03:06
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