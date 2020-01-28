Политика

ФедералПрессФедералПрессПротестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии

Власти Абхазии рассказали о том, что протестующие, которые захватили здание администрации президента, вскрыли оружейные комнаты службы охраны и завладели оружием.
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с чего всё началось

Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.
Sputnik Абхазия03:06

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Один из лидеров протеста в Сухуме опроверг взлом оружейной в администрации президента

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Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии

РИА Новости10:23

Глава Совбеза Абхазии заявил, что протестующие вынесли оружие из администрации президента

Коммерсантъ04:03

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Газета.Ru07:50

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В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

РБК05:22

Оппозиция Абхазии заявила о пропаже оружия до захвата администрации президента

Интерфакс09:12
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