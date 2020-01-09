Политика
Вести.RuПротестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
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Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Происшествия
Самолет МАУ начал падать в Тегеране спустя пять минут после взлета - СМИ
Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране заявил, что по предварительным данным самолет начал падать, после чего загорелся и разбился.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Технологии
В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud
В Apple подтвердили, что могут сканировать фотографии пользователей.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России может возглавить начальник штаба Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Кураленко.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера
Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Технологии
«Яндекс» станет мобильным оператором
По словам источников издания, новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2, но возможен и другой вариант – что Tele2 станет базовой сетью, а абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными ещё идут переговоры.
Здоровье
В Минздраве Красноярского края прокомментировали назначение нового главврача Новоселовской больницы
В Минздраве Красноярского края рассказали, почему сменилось руководство в Новоселовской районной больнице.
Политика
Траур по погибшим в крушении Boeing 737 объявлен на Украине
"Владимир Зеленский объявил 9 января день траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране", – информирует пресс-служба.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова похвасталась новым роскошным домом в Париже
Российская супермодель Наталья Водянова недавно переехала в новый дом в Париже вместе с семьёй.
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Авто
Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России
Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2270 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Общество
Почти 44% россиян посмотрели новогоднее обращение Путина по ТВ
Рейтинг новогоднего обращения президента России Владимира Путина по телевидению составил 43,7%, следует из данных компании Mediascope.
Армия и оружие
Появилось фото ракеты на месте катастрофы в Иране
После появления в интернете кадров, снятых якобы на месте крушения украинского самолета, появились предположения, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии.