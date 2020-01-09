Политика

Вести.RuВести.RuПротестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
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Власти Абхазии назвали протесты в Сухуме попыткой госпереворота

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Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

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Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

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Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

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В Минздраве Красноярского края прокомментировали назначение нового главврача Новоселовской больницы

В Минздраве Красноярского края рассказали, почему сменилось руководство в Новоселовской районной больнице.
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Траур по погибшим в крушении Boeing 737 объявлен на Украине

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После появления в интернете кадров, снятых якобы на месте крушения украинского самолета, появились предположения, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии.
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Как работают Яндекс.Новости?
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