Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.

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Игры В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

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Политика Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

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Общество Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.