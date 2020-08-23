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РИА Новости
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
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RT на русском

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

RT на русском11:42
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
РЕН ТВ

Колонна протестующих идет по проспекту Независимости в Минске

РЕН ТВвчера в 08:40
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
Life.ru

В Минске завершилась акция протеста на площади Независимости

Life.ruвчера в 16:08
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
РИА Новости15:31
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости07:44
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Аналитики признали автомобили Volvo самыми технологичными на рынке

Автопроизводитель Volvo занял первое место в рейтинге технических инноваций в новых автомобилях, которое составило американское аналитическое агентство J.D. Power, 19 августа сообщает пресс-служба организации.
ИА Красная Весна15:51