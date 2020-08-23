В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
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Участники акции белорусской оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
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