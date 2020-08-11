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Интерфакс
Интерфакс

Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

В Минске мужчина спустился на рельсы метро и заблокировал движение поездов.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Протестующий перекрыл движение по ветке минского метрополитена

Газета.Ru08:47
Дождь

В Минске мужчина с плакатом остановил поезд метро

Дождь08:13
Lenta.ru

В Минске пикетчик заблокировал метро

Lenta.ru08:35
Московский Комсомолец

Поезда в минском метро останавливалась в знак поддержки протестующих

Московский Комсомолец08:34
Эхо Москвы

В метро Минска сегодня перекрывали одну из веток

Эхо Москвы08:33
Интерфакс

Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

Интерфакс08:26
РБК

В Минске из-за протестующего перекрыли синюю ветку метро

РБК08:35

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края

Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.
АМИТЕЛ00:56
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
ТАСС09:11