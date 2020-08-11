Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро
Смотрите также
Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии
Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Задержан подозреваемый в убийстве своей невесты в центре Москвы
Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время
Дочери Путина сделали укол вакцины от коронавируса
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
У Евы Грин требуют более $130 млн за срыв съемок фильма
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
В Брянске в ДТП с редким автомобилем погиб человек
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время
Полиция допросила мужа Легкоступовой
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
В Минске мужчина спустился на рельсы метро и заблокировал движение поездов.В источнике
Подробнее о событии