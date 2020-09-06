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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующих у резиденции Лукашенко разогнали

Силовики разогнали остававшихся у Дворца независимости в Минске протестующих, сообщает ТАСС. По данным агентства, в ходе акции задержано не менее 20 человек. Ранее сообщалось, что многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Коммерсантъ

Больше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска

Коммерсантъвчера в 09:24
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
Вести.Ru

БТРы и водометы покинули территорию Дворца независимости в Минске

Вести.Ruвчера в 13:12
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАССвчера в 12:50
РИА Новости

В центре Минска задержали около 20 протестующих

РИА Новостивчера в 15:58
Известия

Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках марша оппозиции в Минске

Известиявчера в 09:11
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ruвчера в 13:48

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате
Известия17:22
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссиявчера в 02:55
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K