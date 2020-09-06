Протестующих у резиденции Лукашенко разогнали
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Силовики разогнали остававшихся у Дворца независимости в Минске протестующих, сообщает ТАСС. По данным агентства, в ходе акции задержано не менее 20 человек. Ранее сообщалось, что многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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