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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующих у резиденции Лукашенко разогнали

Силовики разогнали остававшихся у Дворца независимости в Минске протестующих, сообщает ТАСС. По данным агентства, в ходе акции задержано не менее 20 человек. Ранее сообщалось, что многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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РЕН ТВ

Вооруженные «гражданские» помогают милиции перекрывать улицы Минска

РЕН ТВ07:46
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска

Коммерсантъ09:24
Life.ru

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Life.ru11:52
ТАСС

Силовики разогнали остававшихся у резиденции Лукашенко в Минске протестующих

ТАСС11:54
Интерфакс

Часть сторонников оппозиции покинула площадь у резиденции Лукашенко

Интерфакс10:18
Газета.Ru

БТР уехали от Дворца независимости в Минске

Газета.Ru12:00
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новости11:37

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,1K

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,7K

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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