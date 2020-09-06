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Известия
Известия

Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске

Резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска охраняет десяток бронетранспортеров. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение очевидцев. Проспект Независимости в Минске перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка.В источнике
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РИА Новости

В центре Минска задержали около 20 протестующих

РИА Новостивчера в 15:58
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфаксвчера в 13:32
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ruвчера в 13:48
Вести.Ru

БТРы и водометы покинули территорию Дворца независимости в Минске

Вести.Ruвчера в 13:12
Российская газета

Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси

Российская газетавчера в 09:56
Известия

Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске

Известиявчера в 08:24
ТАСС

Массовые задержания и применение газа. Как прошел 29-й день протестов в Белоруссии

ТАССвчера в 14:40

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
ТАСС22:28
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В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
РБК20:01
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В Свердловской области локализован пожар на промышленной площадке

Крупный пожар на промышленной площадке в Свердловской области был локализован на площади 1000 кв. м. "Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", — цитирует РИА Новости МЧС России.
RT на русском22:20
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Овощи, которые снижают риск ранней смерти от болезней сердца

Наиболее частой причиной ранней смерти становятся сердечно-сосудистого заболевания, которые обычно бывают связаны с состояниями, включающими сужение или закупорку кровеносных сосудов, провоцирующих развитие процессов, ведущих к боли в груди (стенокардии), сердечному приступу или инсульту.
MedikForum.ru19:30

МИД Литвы: ЕС подорвал свой авторитет из-за Белоруссии

Бездействие Евросоюза по ситуации в Белоруссии подрывает его внешнеполитический авторитет, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус 6 сентября в интервью британскому Financial Times.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
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Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Российская газетавчера в 00:37
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