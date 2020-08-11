Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих
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Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам
Минск, 11 августа 2020, 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах. Полиция Randy Colas Основные события вечера 11 августа развернулись в Минске.В источнике
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