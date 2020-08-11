Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

Минск, 11 августа 2020, 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах. Полиция Randy Colas Основные события вечера 11 августа развернулись в Минске.