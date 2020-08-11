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REGNUM
REGNUM

Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

Минск, 11 августа 2020, 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах. Полиция Randy Colas Основные события вечера 11 августа развернулись в Минске.В источнике
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Эхо Москвы

СМИ сообщают о постепенно затихающих столкновениях в Минске

Эхо Москвы20:08
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 12 августа

Интерфакс00:40
Life.ru

Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видео

Life.ru23:10
Дождь

Как прошел третий день протестов в Беларуси. Фотографии

Дождь01:52
ИА Красная Весна

Задержания протестующих начались на северо-востоке Минска

ИА Красная Весна17:28
Накануне.Ru

Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими

Накануне.Ru17:02
REGNUM

Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

REGNUMвчера в 16:27

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
РБКвчера в 12:12
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Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
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