В центре немецкой столице, на Фридрихштрассе собрались более 18 тысячи человек - это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.

Протесты в Берлине: 18 тысяч жителей выступают против карантинных мер

Политика МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт. 124

Общество Мясников обратился к спасшим Навального врачам Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. 11

Политика Оппозиция в Белоруссии призвала главу МВД подать в отставку Минск, 29 августа 2020, 21:12 — REGNUM Член координационного совета Белоруссии Мария Колесникова призвала главу МВД страны Юрия Караева подать в отставку. 456

Политика В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS. 45

Общество В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете. 201

Политика СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты.

Финансы Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. 109

Политика Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. 867

Транспорт В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 5

Авто Toyota обновила внедорожник Land Cruiser 70, выпускающийся 36 лет Легендарный рамный Land Cruiser 70 производится с 1984 года. За 2019 год в Австралии было реализовано 10 407 экземпляров модели. 7

Футбол Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола Недавно появилась информация о том, что футбольный судья Алексей Еськов может быть пожизненно отстранен от своей должности.

Гаджеты Причины недолговечного заряда смартфона выявлены Чтобы смартфон как можно дольше держал заряд, специалист советует использовать функцию автоматического закрытия приложений, а также отключить Bluetooth, снизить яркость экрана и отключить геолокацию. 61