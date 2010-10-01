Общество
Комсомольская правдаПротесты в Берлине: 18 тысяч жителей выступают против карантинных мер
В центре немецкой столице, на Фридрихштрассе собрались более 18 тысячи человек - это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.
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Чтобы смартфон как можно дольше держал заряд, специалист советует использовать функцию автоматического закрытия приложений, а также отключить Bluetooth, снизить яркость экрана и отключить геолокацию.
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Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
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