Протестующие против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь собрались на площади Ленина в Хабаровске, сообщает 13 июля ИА Красная Весна. Несколько сотен человек собрались на площади Ленина, скандируя лозунги «Свободу Фургалу!», «Наш Фургал — наш выбор!».

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