Общество
ИА Красная ВеснаПротесты в Хабаровске возобновились после малолюдного шествия
Протестующие против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь собрались на площади Ленина в Хабаровске, сообщает 13 июля ИА Красная Весна. Несколько сотен человек собрались на площади Ленина, скандируя лозунги «Свободу Фургалу!», «Наш Фургал — наш выбор!».
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«Провалилась „Единая Россия“, вот сразу воронок и приехал»: Мазур о протестах в Хабаровске
Тайга.инфо12 июля в 07:53
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Экономика
ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж
Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.
РБК 00:00
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топливо.
BFM.ru 01:55
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
Лезги газет 01:21
Общество
Смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 14:07
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости вчера в 18:05
Здоровье
В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 12 июля в 01:22
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
РБК вчера в 23:31
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
Происшествия
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале
РИА Новости вчера в 14:44
Здоровье
В Амурской области будут вводить сухой закон во время режима повышенной готовности
Назначать ответственных за исполнение нормы будет правительство региона, сообщает пресс-служба Заксобрания области.
Амурская правда вчера в 03:46
Общество
Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве
Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
РБК 01:00
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым, предлагающим инспектору деньги после ДТП
Ридус вчера в 14:13
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Здоровье
Росстат «нашел» в Чувашии 35 умерших от коронавируса за апрель-май
Росстат опубликовал сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом COVID-19 за май.
АиФ Чебоксары вчера в 01:45
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59