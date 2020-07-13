В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.

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