Общество

РосбалтРосбалтВ Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала

В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
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Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

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Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

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В Хабаровском крае третий день проходят стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала

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В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала

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ИА Красная Весна07:35

Жители Хабаровска третий день подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

Дождь07:08
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м

Газета.Ru 12:20
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Наука

Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек

Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.
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В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
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Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

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Здоровье

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Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
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В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя

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Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
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Наука

В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад

Британские ученые, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
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Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет

В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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«Интер» одержал победу над «Торино» в матче Серии А

В рамках 32-го тура итальянской Серии А «Интер» на своём поле обыграл «Торино».
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Общество

В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

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Общество

В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»

Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 12:57
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
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Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах

Представителям и сторонникам Демократической партии США пока не стоит списывать со счетов действующего президента Дональда Трампа и заранее признавать его проигравшим на выборах, которые пройдут в ноябре.
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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Общество

Отключение воды в Южно-Сахалинске переносится

В связи с произошедшим в Южно-Сахалинске аварийным отключением электроэнергии было принято решение минимизировать неудобства горожан и сдвинуть сроки запланированного на 14 июля отключения холодного водоснабжения.
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Обе нитки «Северного потока» приостановили

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
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Футбол

Игрок «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет по версии британского портала Give me Sport.
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Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
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Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает

Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
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