Происшествия
Вести.RuПротесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 6 июня пострадали 10 правоохранителей, в том числе сотрудница полиции, упавшая с лошади.
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Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.
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Телепорт 05 июня в 23:52
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Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3
Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
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Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
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Discover24 05 июня в 12:33
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В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.
Piter.tv 05 июня в 12:43
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Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Футбол
«Шахтер» обыграл «Десну», Марлос сделал дубль
В составе победителей дубль сделал полузащитник сборной Украины Марлос, который также не реализовал пенальти.
Спорт-Экспресс вчера в 11:54
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа вчера в 12:20
Здоровье
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия
В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета вчера в 23:17
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Общество
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
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Известия вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет с челкой
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она запечатлена в 18 лет.
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Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру вчера в 17:09
Политика
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства.
Эхо Москвы 05 июня в 08:31
Футбол
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском вчера в 15:50
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
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Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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FlyToMoon уступила Team Secret и покинула ESL One Birmingham 2020
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