Происшествия

Вести.RuВести.RuПротесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 6 июня пострадали 10 правоохранителей, в том числе сотрудница полиции, упавшая с лошади.
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В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими

РБКвчера в 20:32

Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

Российская газетавчера в 19:56

В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов

РИА Новостивчера в 19:55

Во время акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

RT на русскомвчера в 19:35

В Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских

Московский Комсомолецвчера в 20:02

В Лондоне полицейских забросали бутылками

ИА Красная Веснавчера в 21:27

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

ТАССвчера в 19:14
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Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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В Петербурге откроют непродовольственные магазины

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
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Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
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