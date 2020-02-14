с чего всё началось

Кандидат на пост мэра Парижа от социал-либеральной партии "Вперед, Республика !" (LREM) Бенджамин Гриво выходит из гонки. Это произошло из-за публикации российским художником-акционистом Петром Павленским компрометирующего 42-летнего французского политика видео сексуального характера.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.

Политика Турчинов обвинил США в предательстве Украины Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».

Шоу-бизнес Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати Известная модель и бизнес-леди Анастасия Решетова, которая осенью прошлого года впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному, основателю лейбла Black Star Тимати наследника, перестала скрывать его лицо.

Экономика Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.

Общество Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Происшествия Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.

Авто Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.

Теннис Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Здоровье Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.