Политика
Газета.RuПротеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа от социал-либеральной партии "Вперед, Республика !" (LREM) Бенджамин Гриво выходит из гонки. Это произошло из-за публикации российским художником-акционистом Петром Павленским компрометирующего 42-летнего французского политика видео сексуального характера.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.Коммерсантъ04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Общество
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Здоровье
Мероприятия с животными из-за коронавируса могут запретить
Массовые мероприятия с участием животных в России могут запретить из-за коронавируса.
Политика
В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла
Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре из-за угроз, поступивших в адрес российского посла Алексея Ерхова.
Наука
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл закрыли офис в Букингемском дворце
Недавно работники принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце получили свой расчет.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
В работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой
В работе мобильных приложений сервисов для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой.
Игры
Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов
В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
Единоборства
Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека
Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии.
Футбол
«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Наука