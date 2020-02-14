Политика
Газета.RuПротеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа от социал-либеральной партии "Вперед, Республика !" (LREM) Бенджамин Гриво выходит из гонки. Это произошло из-за публикации российским художником-акционистом Петром Павленским компрометирующего 42-летнего французского политика видео сексуального характера.
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с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.Коммерсантъ04:49
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