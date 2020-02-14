с чего всё началось

Кандидат на пост мэра Парижа от социал-либеральной партии "Вперед, Республика !" (LREM) Бенджамин Гриво выходит из гонки. Это произошло из-за публикации российским художником-акционистом Петром Павленским компрометирующего 42-летнего французского политика видео сексуального характера.

Политика Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Шоу-бизнес Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте На страничке «Инстаграм» известной особы появилась серия снимков, на которых девушка запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в одном из общественных мест Бруклина.

Политика Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США «На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсуждён широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД.

Общество Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.

Экономика Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Здоровье Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.

Общество Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Политика Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Общество В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.