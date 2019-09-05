Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

с чего всё началось

СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Космос В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.

Культура Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.

Экономика Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Общество Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.

Политика Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Происшествия Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.

Политика Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Футбол Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Наука Лихорадка Эбола продолжила убивать людей даже после выписки из больницы Мори Кейта (Mory Keita) и международная группа врачей в рамках программы наблюдения за выжившими после Эболы подсчитали смертность пациентов после выписки из больницы.

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Политика Путин заявил о праве молодежи на протесты Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.

Авто Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

Происшествия Трое солдат, по которым на учениях выстрелили из танка, отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей компенсации за инцидент на военных учениях, во время которых по ним выстрелили из танка.

Общество Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Здоровье В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.