Политика

ИзвестияИзвестияПротив Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает агентство «Украинские новости».
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Украинцы возбудили уголовное дело против мэра Киева Кличко

Вести.UZ02 ноября в 22:31
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
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Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014.
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