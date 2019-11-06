Политика
Вечерняя МоскваУголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Как пишет агентство «Украинские новости», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.
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с чего всё началось
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости".ТАСС06:28
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Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс вчера в 08:35
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
РИА Новости 17:52
Происшествия
В Железногорске мужчина угрожал взорвать спутниковый завод
Сегодня утром в Железногорске мужчина угожал взорвать завод «Информационные спутниковые системы».
7 канал Красноярск 22:40
Наука
Открыт неизвестный предок человека
Находка раскрывает, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Статья опубликована в журнале Nature.
Lenta.ru 22:38
Происшествия
По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.
Газета.Ru 23:00
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист вчера в 15:44
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Российская газета 17:08
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Авто
Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS
Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.
32CARS.ru вчера в 10:43
Интернет
Пользователи «Одноклассников» получили доступ к статистике
Пользователям ОК предоставили доступ к статистике профилей.
ФАН 07:10
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 22:26
Наука
Выявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
MOS.news 00:01
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Здоровье
Онколог рассказала, какие признаки указывают на рак легкого
Заместитель главврача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» в Уфе Дина Сакаева дала нашей редакции интервью и рассказала о признаках, указывающих на рак легкого.
UfacityNews.ru 20:00
Общество
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
ПРАЙМ 19:25
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия 16:17
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
Политика
Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России
Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный 20:43
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53