Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Как пишет агентство «Украинские новости», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.
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с чего всё началось
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости
".
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