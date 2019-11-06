с чего всё началось

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Как пишет агентство «Украинские новости», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Технологии В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.

Армия и оружие Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

Происшествия В Железногорске мужчина угрожал взорвать спутниковый завод Сегодня утром в Железногорске мужчина угожал взорвать завод «Информационные спутниковые системы».

Наука Открыт неизвестный предок человека Находка раскрывает, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Статья опубликована в журнале Nature.

Происшествия По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой пассией В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Авто Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Наука Выявили связь между курением и шизофренией Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Политика Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Здоровье Онколог рассказала, какие признаки указывают на рак легкого Заместитель главврача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» в Уфе Дина Сакаева дала нашей редакции интервью и рассказала о признаках, указывающих на рак легкого.

Общество SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.

Политика Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.