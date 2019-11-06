Политика
РИА НовостиПротив Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
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с чего всё началось
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости".ТАСС06:28
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Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела
Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.
Московский Комсомолец 05:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
ТАСС 17:36
Происшествия
ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз
Российская газета 02:16
Армия и оружие
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Армия и оружие
В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области.
КП - Челябинск 10:15
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 17:52
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт день за днем 10:25
Киберспорт
Blizzard отказалась от изменений в сюжете Warcraft III: Reforged
Gmbox.ru 04 ноября в 01:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала
Только недавно актриса снова поразила фанатов, снявшись для одного из глянцевых журналов полностью обнаженной.
OAnews 19:11
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.
Телеканал 360° 16:52
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
По мнению экспертов Центра исследования рака в Великобритании, слишком быстрое наступление насыщения во время еды может стать сигналом, что нужно провериться на рак печени.
Крестьянская жизнь 05:40
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Футбол
Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»
Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.
Советский спорт 03:16
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец 08:23
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Шоу-бизнес
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал 13:09
Футбол
«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»
Перед матчем с «Лейпцигом» многие болельщики гадали, какую схему игры выберет Сергей Семак.
Петербургский дневник вчера в 14:59