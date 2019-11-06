Политика

РИА НовостиРИА НовостиПротив Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
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с чего всё началось
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости
".
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Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014.
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