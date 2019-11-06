с чего всё началось

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ.

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

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