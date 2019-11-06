Политика
Lenta.ruПротив Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ.
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с чего всё началось
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости".ТАСС06:28
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Наука
Ученые назвали три фактора, которые предсказывают личный успех
Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Ugpressa.ru вчера в 22:35
Футбол
«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Советский спорт вчера в 14:52
Гаджеты
В России теперь можно взять iPhone в аренду
В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.
Computerworld Россия 05:00
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Общество
У «Дождя» сменится главный редактор
Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.
РБК 05:51
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Общество
Суд оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей
Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное правозащитное общество "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 06:48
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Культура
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену ЕГЭ
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшем будущем ЕГЭ для школьников в стране не может быть отменен, сообщает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей 06:21
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Общество
Кержаков прокомментировал блокировку своего банковского счета
Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга ФНС России заблокировала банковский счет бывшего нападающего сборной России по футболу и индивидуального предпринимателя Александра Кержакова, говорится в налоговой карточке, размещенной на сервисе "Банкинформ".
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию
Президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России «лучше заменить» «Большой российской энциклопедией».
Телеканал 360° вчера в 12:22
Футбол
«Барселона» не справилась со «Славией»
LiveSport.ru вчера в 14:52
Политика
Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Происшествия
В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54