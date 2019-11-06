Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

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