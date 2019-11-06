Политика
Газета.RuПротив Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
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Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика
В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы
Мусорная реформа в России проходит с начала 2019 года.
РБК 05:57
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Гаджеты
Процессоры AMD станут основой суперкомпьютера для разработки ядерного оружия
Система будет иметь производительность 28 PFLOPS и станет самой производительной в Европе.
iXBT.com 05:37
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ставка по ипотеке в перспективе нескольких лет может снизиться до 7-8% при условии низкой инфляции и отсутствия дополнительных рисков.
Российская газета 04:14
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку
Три заместителя председателя Совета министров Республики Крым покинули свои посты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Технологии
Тренировать роботов для строительства лунной базы предложили на Эльбрусе
Расположенная на Северном Кавказе гора Эльбрус может стать одной из площадок для испытания роботов, которые в перспективе будут строить лунную базу.
Это Кавказ 05:45
Транспорт
Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово
Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Фигурное катание
Жулин объяснил, почему у Загитовой начались проблемы с прыжками
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жудин оценил выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции и рассказал, были ли у неё шансы обойти Алёну Косторную.
RT на русском 05:35
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Подписчики восхитились внешним видом звезды. Уже в комментариях Стриженова призналась, что похудела на 12 килограммов.
Вечерняя Москва 05:22
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom 00:59
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44