Политика

Газета.RuГазета.RuПротив Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
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